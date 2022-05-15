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المعركة الانتخابية وحسم الخيارات

الأحد ١٥ مايو ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٣ بتوقيت غرينتش

ساد الصمت الانتخابي بعد رفع السقوف واستعار الخطاب وشحذ الهمم، ساد الصمت وبدأت الاستعدادات اللوجستية الرسمية والحزبية على اتم الاستعداد لليوم المنشود.

خاص بالعالم

استقرت الخيارات بعد طول عناء، وهاهم اللبنانيون يستعدون لاختيار من يمثلهم، برنامجاً ومشروعاً ورؤى في استحقاق مصيري، سبقته مرحلة لعلها الاصعب في تاريخ لبنان الحديث.

ازمة اقتصادية خانقة، واحدة من الازمات الاسوأ عالمياً، حصار امريكي اعترف به ديفيد شينكر في اجتماع مسجل عبر زوم، اكد انه سعى وادارته لصنع الازمة الاقتصادية في لبنان عن سابق تصور وتصميم، متهماً السيادة المعارضة بالنرجسية والشخصنة.

فكيف يقبل اللبنانيون على الانتخابات؟

وما النسب المتوقعة لحجم المشاركة؟

ما الدوائر التي ستكون اكثر سخونة؟

وما الذي اسفرت عنه القراءات والدراسات الاحصائية للنتائج المتوقعة؟

يناقش برنامج "خيار لبنان" هذا المشهد عشية الانتخابات النيابية اللبنانية مع الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين.

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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