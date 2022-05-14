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خارطة توزيع الاحزاب على مستوى الدوائر 25 اللبنانية

السبت ١٤ مايو ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٠ بتوقيت غرينتش

ترسم القوى السياسية لوحة متنوعة بين المناطق اللبنانية، تعكس التوزيع الطائفية والمذهبية من جهة، والتركيبة الاجتماعية من جهة ثانية.

خاص بالعالم

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