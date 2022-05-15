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مقتل 10 مدنيين في هجوم للمتمردين بوسط إفريقيا الوسطى

مقتل 10 مدنيين في هجوم للمتمردين بوسط إفريقيا الوسطى
السبت ١٤ مايو ٢٠٢٢ - ١١:٥٣ بتوقيت غرينتش

قتل عشرة مدنيين الاثنين في هجوم للمتمردين بوسط دولة إفريقيا الوسطى التي تشهد حربا أهلية منذ اعوام، وفق ما أفاد المتحدث باسم قوة الأمم المتحدة في البلاد لوكالة "فرانس برس" السبت.

العالم-افريقيا

وقال اللفتنانت كولونيل عبد العزيز ودراوغو المتحدث باسم البعثة الأممية لحفظ السلام في إفريقيا الوسطى إن عناصر مسلحين من "وحدة السلام في إفريقيا الوسطى"، وهي مجموعة متمردة كبيرة، ارتكبوا تجاوزات بحق السكان وقتلوا عشرة اشخاص" الاثنين في قرية بوكولوبو التي تبعد أكثر من 400 كلم شمال شرق العاصمة بانغي.

وأضاف أن هؤلاء كانوا هاجموا مواقع لقوات الأمن، من دون أن يدلي بتفاصيل إضافية.

وتابع المتحدث "ردا على هذه الفظائع، نشرت القوة فورا جنودا أمميين موريتانيين لحماية السكان"، موضحا أنه تم أيضا إرسال دورية للكتيبة النيبالية إلى المكان لضمان حماية السكان المدنيين.

وتشهد إفريقيا الوسطى منذ 2013 حربا أهلية تراجعت حدتها منذ 2018.

ونهاية 2020، شنت أقوى المجموعات المتمردة التي كانت تسيطر على ثلثي أراضي هذا البلد هجوما على بانغي قبيل الانتخابات.

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