الرئيس الجزائري يزور تركيا لثلاثة ايام اعتبارا من اليوم الاحد

العالم - الجزائر

وأفاد بيان للرئاسة الجزائرية بأنّ "الرئيس تبون سيجري محادثات مع أخيه رئيس جمهورية تركيا، تتمحور حول العلاقات الثنائية بين الجزائر وتركيا، وسبل دعمها وتعزيزها، بما يسهم في تحقيق مصالح الشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى قضايا إقليمية ودولية ذات الاهتمام المشترك".

وتأتي هذه الزيارة رداً على زيارة أجراها الرئيس أردوغان إلى الجزائر في يناير/ كانون الثاني 2020، مباشرة بعد انتخاب تبون رئيساً للجزائر، وكان مقرراً أن تتم زيارة تبون في 30 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، لكن جرى تأجيلها.

وكانت مصادر مسؤولة قد أكدت، لـ"العربي الجديد"، قيام الرئيس تبون بزيارة إلى أنقرة رفقة وزير الخارجية رمطان لعمامرة وعدد من الوزراء، إضافة إلى وفد من رجال الأعمال ومديري أبرز الشركات الاقتصادية الجزائرية.

وسيجري تبون،يوم الإثنين، مباحثات سياسية مع نظيره التركي، بالإضافة إلى التوقيع المشترك على اتفاقيات اقتصادية وتجارية وفي مجال الطاقة والتعليم العالي.

وينتقل تبون، الثلاثاء، إلى إسطنبول للقاء منتدى رجال الأعمال الأتراك، لعرض فرص الاستثمار في الجزائر أمام المستثمرين الأتراك والأجانب، والامتيازات التى يقدمها قانون الاستثمار الجديد الذي تعتزم الجزائر إصداره في 19 مايو/ أيار الجاري، ضمن لقاء بين رجال أعمال البلدين.

وارتفع حجم الاستثمارات التركية في الجزائر إلى حدود خمسة مليارات دولار أميركي، وتطمح تركيا التي باتت المستثمر الأجنبي الأول في الجزائر إلى رفع حجم استثماراتها إلى أكثر من ذلك.