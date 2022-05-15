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الصومال.. حظر تجول في مقديشو تزامنا مع انتخابات الرئاسة

الصومال.. حظر تجول في مقديشو تزامنا مع انتخابات الرئاسة
الأحد ١٥ مايو ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٨ بتوقيت غرينتش

دخل حظر التجوال الذي فرضته الشرطة الصومالية على العاصمة مقديشو، مساء السبت، حيز التنفيذ، وذلك عشية إجراء الانتخابات الرئاسية في البلاد.

العالم - افریقیا

هذا ومن شأنه أن يبقى جميع السكان تقريبا في المنازل، خلال اقتراع في البرلمان، يسعى الرئيس الحالي "محمد عبدالله فرماجو"، للفوز فيه بفترة ثانية.

وأعلن المتحدث باسم الشرطة "عبدالفتاح آدم"، في مؤتمر صحفي، يوم أمس السبت، حظرا شاملا لتجول الأشخاص والمركبات من الساعة التاسعة مساء السبت، حتى الساعة السادسة صباح الإثنين.

ويستثنى من حظر التجول، نواب البرلمان ورجال الأمن والموظفون الآخرون المعنيون بالتصويت.

وسيُجرى الانتخاب غير المباشر، الذي يختار خلاله النواب الرئيس، في حظيرة طائرات في مطار خلف جدران واقية من الانفجارات، تحسبا لهجمات يمكن أن يشنها الإسلاميون المتشددون، وتدخلات فصائل داخل الأجهزة الأمنية.

ويتنافس الرئيس الحالي مع 37 مرشحا آخرين من بينهم رئيسان سابقان، هما "شريف شيخ أحمد" و"حسن شيخ محمود".

وكان عدد المرشحين المنافسين لـ"محمد عبدالله فرماجو"، 39 قبل أن يعلن مرشحان بين يومي الخميس والجمعة، انسحابهما من المنافسة.

ومن المقرر أن يبدأ الاقتراع في وقت مبكر من اليوم الأحد، ومن المتوقع أن يستمر إلى الليل وسط وضع أمني مضطرب، إذ تخشى الشرطة أن تشن حركة الشباب الإسلامية المتشددة هجمات مسلحة لتعطيل العملية الانتخابية.

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