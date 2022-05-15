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فضل الله: إذا كانت المناورة الإسرائيلية تهدف إلى التأثير على الانتخابات فإن المقاومة لها بالمرصاد

فضل الله: إذا كانت المناورة الإسرائيلية تهدف إلى التأثير على الانتخابات فإن المقاومة لها بالمرصاد
الأحد ١٥ مايو ٢٠٢٢ - ٠٧:٤٧ بتوقيت غرينتش

أشار عضو كتلة "الوفاء للقاومة" النائب حسن ​فضل الله​، الى أن "​الشعب اللبناني​ يمارس اليوم أكبر استحقاق دستوري والناس مقبلة على الاقتراع في ​الجنوب​، والجنوب مكون أساسي في لبنان ونحن اليوم بحاجة للانطلاق إلى مرحلة إعادة بناء الدولة".

العالم - لبنان

ولفت الى أن "الكراهية لا مكان لها في بناء لبنان الدولة والمستقبل، ونحن نحتكم إلى رأي الشعب اللبناني ونقبل بما يريده الناس ونحن ملتزمون بالقانون، وانا منذ الصباح كنت على الحدود في الجنوب والناس تأتي لتأكيد معادلة الجيش و​المقاومة​".

وأوضح أن "هذا الاستحقاق اساسي من اجل ان يكون لدينا سلطة جديدة وقادرة على اعادة بناء الدولة عادلة، نحن نحتكم الى رأي الشعب اللبناني وندعو الى ممارسة الحرية ودفعنا دم أجل هذه الحرية".

وأضاف فضل الله "أننا اكثر من يمارس الحرية ولا نأثر على رأي أحد، والناس لا تشعر بتهديد لأن هناك شباب اعينهم يقظة"، لافتاً الى "المناورة الإسرائيلية إذا كانت تهدف إلى التأثير على الانتخابات فإنّ المقاومة بالمرصاد".

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