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لصوص يسطون على منزل وزيرة دفاع تشيلي

لصوص يسطون على منزل وزيرة دفاع تشيلي
الأحد ١٥ مايو ٢٠٢٢ - ٠٨:٣٠ بتوقيت غرينتش

سطا لصوص على منزل وزيرة الدفاع التشيلية "مايا فرنانديز"، بعد ضرب ابنها وتهديد زوجها، وفق ما أعلنت السلطات، السبت.

العالم - الأميركيتان

و"فرنانديز" هي حفيدة الزعيم الاشتراكي الراحل "سلفادور ألليندي"، ولم تكن في المنزل عندما اقتحمه اللصوص في وقت متأخر الجمعة في حي نونوا في سانتياجو.

كذلك، أصيب حارس شخصيّ في فريق حماية رئيس تشيلي "جابريال بوريك"، برصاصة في ذراعه أطلقها مهاجمون أقدموا على سرقة سيّارة تابعة للرئاسة، في وقت تُعاني تشيلي "أسوأ فتراتها على صعيد الأمن منذ عودة الديموقراطية"، إذ تصاعدت معدّلات الجريمة.

وأعلن الجنرال "جان كامو" قائد شرطة المنطقة السبت حدوث "عملية سطو في منزل وزيرة الدفاع"، مضيفا أن "مجهولين سرقوا نقودا وسيارة".

وفي الليلة نفسها تعرض رقيب في الشرطة الوطنية يعمل حارسا شخصيا في الرئاسة للسرقة ولإطلاق نار عندما اقتربت منه مجموعة رجال بينما كان جالسا في سيارة رسمية.

وقع الاعتداء في حي سان ميجيل في جنوب سانتياجو عندما كان الرجل يقود السيارة عائدا إلى القصر الرئاسي. وقالت الشرطة إن المهاجمين اقتادوه إلى بلدة شمال سانتياجو وأطلقوا النار عليه وتركوه في الشارع قبل أن يفروا بالسيارة.

ولم تتوافر معلومات عن حالته.

ودعا المسؤولون التشيليون إلى مضاعفة الجهود لكبح جماح الجريمة وتحسين الأمن.

وقال نائب وزير الداخلية "مانويل مونسالفي": "اتخذنا إجراءات ملموسة لملاحقة الجريمة المنظمة".

وتحمل السلطات التشيلية عصابات الجريمة المنظمة المسؤولية عن تصاعد الفوضى، وقد وعدت بتعزيز التعاون بين ضباط الشرطة العسكرية ونظرائهم المدنيين.

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