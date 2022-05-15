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بهذا الشرط.. خشان يدعو النواب المستقلين لتشكيل الكتلة الاكبر

بهذا الشرط.. خشان يدعو النواب المستقلين لتشكيل الكتلة الاكبر
الأحد ١٥ مايو ٢٠٢٢ - ٠٨:٣٤ بتوقيت غرينتش

دعا النائب العراقي المستقل، باسم خشان، اليوم الاحد، النواب المستقلين لتشكيل الكتلة النيابية الاكبر، مشترطا عليهم الاتفاق والتماسك.

العالم-العراق

وكتب خشان في تدوينة قائلا إنه “لم تتشكل بعد الكتلة النيابية الأكثر عددا، وكل الاتفاقات التي تتم قبل تسجيلها ليس لها أية قيمة قانونية، ولذا بإمكاننا، نحن المستقلون والحركات الناشئة، أن نبادر الى تشكيل هذه الكتلة، بشرط أن نتفق وأن نتماسك، فلا يتسرب بعضنا الى التحالفات والكتل الأخرى”.

واضاف ان “كل الأطراف أدركت إن مركب الحكومة لن يجري بغير أشرعتنا، ولم يكن عرض تشكيل الحكومة علينا هبة من قادرين على تشكيلها، بل كانت هبة عاجزين، ونحن الآن على مفترق طريقين: طريق يوصلنا الى تحقيق ما يصبو اليه الشعب، يبدأ بتشكيل الحكومة التي يرضى بها وتغير مسار الدولة، ومنزلق التبعية لهذا الفريق أو ذاك”.

وأكد خشان “نحن أحوج ما نكون الى أن نتحد وأن نتماسك، فأما أن نأخذ ما نريد وما يتمناه الشعب بأيدينا، أو نخسره بشرف دون تنازل عن مبادئنا، وليس باتفاقات مذلة تتجاهل مركزنا الشعبي في الانتخابات التي حصلنا فيها على أكثر من مليونين ومئتين وخمسين الف صوت، تبدا من شعور غير صحيح بالعجز وعدم الاستحقاق”.

وبين ان “هذا رأيي الذي أراه صوابا يحتمل الخطأ، وهو غير ملزم لأحد غيري، وأنا ملتزم بما يقرره اخوتي المستقلون بالأغلبية”.

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بهذا الشرط.. خشان يدعو النواب المستقلين لتشكيل الكتلة الاكبر

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