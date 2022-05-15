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الشرطة الايرانية: الأمن مستتب ولاتوجد مشكلة حدودية مع افغانستان

الشرطة الايرانية: الأمن مستتب ولاتوجد مشكلة حدودية مع افغانستان
الأحد ١٥ مايو ٢٠٢٢ - ٠٩:١٨ بتوقيت غرينتش

أعلن المتحدث بإسم الشرطة الايرانية العميد " مهدي حاجيان" أن الأمن مستتب بشكل کامل في الحدود مؤكدا عدم وجود اية مشكلة حدودية مع افغانستان.

العالم - ايران

جاء ذلك في تصريح لوسائل الاعلام أدلى به العميد "حاجيان" مساعد الشؤون الاجتماعية والثقافية - المتحدث بإسم القيادة العامة لقوات الشرطة، حول الاوضاع الامنية على الحدود الايرانية مشيرا الى اشراف حرس الحدود على ۸۸۷۰ كيلومترا ونجاحهم في التصدي لمهربي السلع والعملة الصعبة.

وحول ماتردد من حدوث مشاكل في الحدود المشتركة مع افغانستان قال: ان خلافا بسيطا حدث في المنطقة وسببه كان عدم اطلاع حرس الحدود الافغاني على البروتوكولات الحدودية وتم تسويته بالحوار حيث لاتوجد اية مشكلة في الحدود الشرقية والحمد لله.

وتابع قائلا: انه بفضل جهود قوات حرس الحدود في الحرس الثوري والجيش فقد تم الدفاع بشكل كامل عن حدود الجمهورية الاسلامية الايرانية وليست هناك اية مشكلة حدودية ابدا.

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الشرطة الايرانية: الأمن مستتب ولاتوجد مشكلة حدودية مع افغانستان

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