الأحد ١٥ مايو ٢٠٢٢
١١:٢٧ GMT
فارسی
البث المباشر

الصحة الإيرانية تسجل 8 حالات وفاة جديدة بكورونا

الصحة الإيرانية تسجل 8 حالات وفاة جديدة بكورونا
الأحد ١٥ مايو ٢٠٢٢ - ١٠:٣٤ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، عن تسجيل 8 حالات وفاة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

العالم - ايران

وأعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليومي عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، لغاية ظهر اليوم الاحد الى 141 الفا و224 شخصا.

وأشارت في تقريرها الى تسجيل 368 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 7 ملايين و228 الفا و51 شخصا.

وأضافت أن 737 شخصا من المصابين في البلاد في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة.

وتابعت، ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 7 ملايين و 20 الف و835 شخصا لغاية الآن.

وكما أعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة، بأن 51 مليونا و771 ألفا و715 شخصا خضعوا حتى الآن لاختبار الاصابة بفیروس كورونا في أنحاء البلاد.

روابط ذات صلة

الصحة الإيرانية تسجل 7 وفيات و255 إصابة جديدة بكورونا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

استشهاد شقيق الأسير زكريا الزبيدي متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال

فنلندا تعلن رسميا نيتها الانضمام إلى الناتو

الحشد الشعبي يعلن انطلاق عملية أمنية في الأنبار

الصحة الإيرانية تسجل 8 حالات وفاة جديدة بكورونا

شاهد.. انفجار سيارة مفخخة في الشارع الرئيس لمدينة عدن

السعودية مهددة بأزمة قيادة بعد رحيل الملك سلمان