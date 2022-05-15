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انفجار يهز ولاية ننغرهار في أفغانستان

انفجار يهز ولاية ننغرهار في أفغانستان
الأحد ١٥ مايو ٢٠٢٢ - ١١:٥٨ بتوقيت غرينتش

أفادت مصادر إعلامية، اليوم الأحد، عن وقوع انفجار داخل سوق للماشية في ولاية ننغرهار في أفغانستان، والذي خلف سقوط قتيل و6 جرحى.

العالم - أفغانستان

وفي شهر يناير/ كانون الثاني من هذا العام، وقع انفجار أيضا في ولاية ننغرهار الأفغانية، ما أسفر وقتها عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 4 آخرين، حيث انفجرت قذيفة هاون قرب مدرسة في منطقة لالبورا في ولاية ننغرهار، ما تسبب في سقوط قتلى ومصابين.

وأنهت الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) سحب قواتهم من أفغانستان، في 31 أغسطس/آب الماضي، بعد تواجد في هذا البلد استمر لنحو 20 عاما.

وسيطرت طالبان، في 15 أغسطس الماضي، على العاصمة كابول ومعظم ولايات أفغانستان، وشكلت حكومة انتقالية؛ وذلك عقب مغادرة الرئيس السابق أشرف غني وعدد من المسؤولين، أراضي البلاد.

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