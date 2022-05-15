إيران تعمل على تشكيل 30 لجنة اقتصادية مشترکة مع دول العالم

العالم - إيران



وأشار صفري إلى تشكيل أكثر من 6 لجان اقتصادية مشتركة في النصف الثاني من العام الإيراني الماضي (انتهى 20 آذار/مارس 2022) موضحا أن العمل جار على قدم وساق لتشكيل 15 لجنة اقتصادية مشتركة أخرى خلال الأشهر الأربعة القادمة.

وشدد على أنه ورغم نجاح الإجراءات المتخذة لتشكيل اللجان الاقتصادية المشتركة مع دول العالم إلا أنه من الضروري تظافر جهود كل الوزارات والأجهزة المعنية وبمساعدة القطاع الخاص لتنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لهذه اللجان.

وتطرق مساعد وزارة الخارجية الإيرانية في الشؤون الدبلوماسية الاقتصادية إلى أن اللجان الاقتصادية المشتركة التي تشكلت حتى الآن في النصف الأول من العام الإيراني الجاري كانت مع كل من أرمينيا في الأسبوع الماضي، فيما تجري اللجان الحالية محادثات مع كل من كوبا وأسلوفاكيا في طهران.

وتابع قائلا: في إطار تنمية العلاقات الاقتصادية القائمة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وغانا سيتم عقد الاجتماع السابع للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين في طهران يومي الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع الجاري.

وأوضح أن هذه اللجنة ستناقش أيضا عدة مواضيع منها التجارة وتوظيف الرساميل والترانزيت والشحن والنقل والكهرباء والطاقة والنفط والغاز والجمارك والتعاون المالي والمصرفي بين الجانبين.



