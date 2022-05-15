المعركة الانتخابية بلبنان هي من اهم المعارك التي خيضت بسبب المشروع الاميركي

العالم- لبنان

وقال عيد إن هذا الاستحقاق هو استحقاق انتخابي مهم جدا، داعيا كل اللبنانيين الى الإدلاء بأصواتهم في هذا الانتخابات، معتبرا أن نسبة الاقبال حتى الآن هي ممتازة متوقعا نجاحا كبيرا، لكن يبقى الامر مرهون حتى نهاية الانتخابات.

واضاف: بالنسبة لنا نحن نخوض المعركة كحلفاء للمقاومة، للغاية هذه المعركة الانتخابية هي من اهم المعارك التي خيضت في لبنان لانها تاخذ طابعا سياسيا، المشروع الاميركي ضد المقاومة وحلفائها.

واشار عيد الى تصريحات مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى السابق، ديفيد شينكر، يوم امس واعتبره فضيحة لكل استراتجيات اميركا التي قامت ضد حزب الله بدءا من العقوبات الاقتصادية حتى تخفيض نسبة الائتمان في لبنان وافلاس بنك جمال ووضع جبران باسيل حليف المقاومة على لوائح العقوبات.

وتابع: شينكر بالنهاية نعى حلفاءه بان قال كلهم مختلفين بعضهم وهم نرجسيون وغير متفاهمين. وهذا يعني ان اكد على شيء فهو يؤكد بانه اعلان مسبق للنتائج المتوقعة امريكيا وهذا هو تنصل مسبق من مسؤولية النتائج.

واكد عيد: المعركة في الجبل (مناطق الدروز) تاخذ طابعا سياسيا. النائب السابق وليد جنبلاط رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي متحالف مع القوات اللبنانية وهم اعلنوا وليد جنبلاط في احتفال بحضور السفير السعودي ضد محور المقاومة واعلن حربا على المقاومة ويحاول ان يستجلب الصوت الدرزي تحت عنوان ان المعركة هي لتحجيم وليد جنبلاط وهذه القيادة، لكن الحقيقة ان المعركة ابعد بكثير من تحجيم وليد جنبلاط، المعركة هي على المقاومة ودورها.

وقال عيد حول حلفاء المقاومة في الجبل: الامير طلال ارسلان حليفنا ووئام وهاب حليفنا وايضا التيار الوطني الحر حليفنا بالاضافة الى ان الحزب السوري القومي الاجتماعي لم يترشح في مناطق الجبل ولديه بحدود 8000 صوت. طبعا دوره ان يجير هذه الاصوات لحلفائه في المقاومة، لان المعركة تاخذ هذه الوجهة السياسية، المعركة كما قال سماحة السيد حسن نصرالله هي حرب تموز سياسية جديدة على المقاومة.