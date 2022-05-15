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وفد تجاري إيراني رفيع يزور سلطنة عمان

وفد تجاري إيراني رفيع يزور سلطنة عمان
الأحد ١٥ مايو ٢٠٢٢ - ٠٣:٣٨ بتوقيت غرينتش

أكد مدير عام شؤون غرب آسيا بمنظمة التنمية التجارية الإيرانية، عن إيفاد وفد تجاري إلى مسقط غدا الإثنين وذلك على أعتاب الزيارة التي سيقوم بها الرئيس إبراهيم رئيسي إلى السلطنة.

العالم - ايران

وأشار فرزاد بيلتن في تصريح اليوم الأحد، أن الوفد يضم مسؤولين رفيعين ونشطاء اقتصاديين وتجاريين بالتعاون مع منظمة التنمية التجارية وغرفة تجارة إيران وعمان.

وأشار أن رئيس المنظمة علي رضا بيمان باك سيرأس الوفد التجاري الإيراني، حيث سيشارك الوفد بالاجتماع التجاري الثنائي

ويجري مفاوضات مع التجار هناك فضلا عن الاطلاع على السوق العمانية وسبل تطوير الأساليب التصديرية لها وتدارس المعوقات والمشاكل العملياتية المعترضة للعلاقات التجارية الثنائية، بهدف طرحها في المفاوضات السياسية بين البلدين.

بيلتن أكد أن رئيس منظمة التنمية التجارية الإيرانية سيلتقي وزير الصناعة والتجارة والتنمية الاستثمارية العماني وسيجري زيارة إلى غرفة تجارة السلطنة وسيشارك بافتتاح المعرض الدولي للبناء ويتفقد الجناح الإيراني المشارك فيه أيضا.

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