الانتخابات اللبنانية.. نسب الاقتراع بحسب الدوائر حتى الساعة الثامنة

وقد توزّعت النّسب بحسب الدّوائر، على الشّكل الآتي:

*نسبة الاقتراع حتى الساعة الثامنة مساء*

دائرة الجنوب الثانية: 47.21 %

مع المغتربين: 50.05 %

الحاصل الانتخابي: 23.654

صور - دائرة صغرى: 46.18 %

قرى صيدا - دائرة صغرى: 48.92 %



دائرة الجنوب الثالثة: 45.00 %

مع المغتربين: 47.07 %

الحاصل الانتخابي: 21.564

النبطية - دائرة صغرى: 53.96 %

بنت جبيل - دائرة صغرى: 40.74 %

مرجعيون حاصبيا - دائرة صغرى: 41.86 %

نسب الاقتراع في بعض بلدات قضاء مرجعيون:

- الخيام: 44.20

- ميس الجبل: 56.73

- الطيبة: 58.43

- مركبا: 61.04

- حولا: 58.16

- كفركلا: 55.27

- مجدل سلم: 60.25

- شبعا: 20.23