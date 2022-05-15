الانتخابات اللبنانية.. نسب الاقتراع بحسب الدوائر حتى الساعة الثامنة

وقد توزّعت النّسب بحسب الدّوائر، على الشّكل الآتي:
*نسبة الاقتراع حتى الساعة الثامنة مساء*
دائرة الجنوب الثانية: 47.21 %
مع المغتربين: 50.05 %
الحاصل الانتخابي: 23.654
صور - دائرة صغرى: 46.18 %
قرى صيدا - دائرة صغرى: 48.92 %
دائرة الجنوب الثالثة: 45.00 %
مع المغتربين: 47.07 %
الحاصل الانتخابي: 21.564
النبطية - دائرة صغرى: 53.96 %
بنت جبيل - دائرة صغرى: 40.74 %
مرجعيون حاصبيا - دائرة صغرى: 41.86 %
نسب الاقتراع في بعض بلدات قضاء مرجعيون:
- الخيام: 44.20
- ميس الجبل: 56.73
- الطيبة: 58.43
- مركبا: 61.04
- حولا: 58.16
- كفركلا: 55.27
- مجدل سلم: 60.25
- شبعا: 20.23