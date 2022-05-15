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الانتخابات اللبنانية.. نسب الاقتراع بحسب الدوائر حتى الساعة الثامنة

الانتخابات اللبنانية.. نسب الاقتراع بحسب الدوائر حتى الساعة الثامنة
الأحد ١٥ مايو ٢٠٢٢ - ٠٥:٤١ بتوقيت غرينتش

بلغت النّسبة العامّة للاقتراع في الانتخابات النيابية اللبنانية حتى الساعة 18:30نسبة 37,52 بالمئة، في حين كانت النسب بحسب الدوائر حتى الساعة الثامنة كما يلي.

وقد توزّعت النّسب بحسب الدّوائر، على الشّكل الآتي:

*نسبة الاقتراع حتى الساعة الثامنة مساء*

دائرة الجنوب الثانية: 47.21 %
مع المغتربين: 50.05 %
الحاصل الانتخابي: 23.654

صور - دائرة صغرى: 46.18 %
قرى صيدا - دائرة صغرى: 48.92 %


دائرة الجنوب الثالثة: 45.00 %
مع المغتربين: 47.07 %
الحاصل الانتخابي: 21.564

النبطية - دائرة صغرى: 53.96 %
بنت جبيل - دائرة صغرى: 40.74 %
مرجعيون حاصبيا - دائرة صغرى: 41.86 %

نسب الاقتراع في بعض بلدات قضاء مرجعيون:

- الخيام: 44.20
- ميس الجبل: 56.73
- الطيبة: 58.43
- مركبا: 61.04
- حولا: 58.16
- كفركلا: 55.27
- مجدل سلم: 60.25
- شبعا: 20.23

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