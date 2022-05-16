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بعد بغداد.. مطار النجف يعلق رحلاته إلى إشعار آخر

الإثنين ١٦ مايو ٢٠٢٢ - ٠٦:١٢ بتوقيت غرينتش

أعلنت مطار النجف الأشرف الدولي، اليوم الاثنين، تعطيل رحلاته الجوية إلى إشعار آخر بسبب شدة العاصفة الترابية التي اجتاحت البلاد.

العالم-العراق

وتسببت العاصفة الترابية بانعدام الرؤية لنسب متدنية، مما دفع السلطات لتعليق الرحلات الجوية في مطار بغداد وارجاء امتحانات المدارس والجامعات.

كما قررت الحكومات المحلية في محافظات النجف الاشرف و الديوانية وبابل تعطيل الدوام الرسمي بسبب العاصفة الترابية.

ويتعرض العراق منذ نحو شهر إلى عواصف ترابية مستمرة أدت إلى انخفاض مستوى الرؤية وتسببت باختناق المئات من المواطنين الذي دخلوا المستشفيات لتلقي المساعدة الطبية.

وشاعت العواصف الرملية في الشرق الأوسط، وبخاصة في العراق في الفترة الأخيرة، وهو ما يعزوه الخبراء إلى التغير المناخي، وسوء إدارة المياه والأراضي.

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