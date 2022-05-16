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اللواء باقري يصل إلى العاصمة الطاجيكية دوشنبه

اللواء باقري يصل إلى العاصمة الطاجيكية دوشنبه
الإثنين ١٦ مايو ٢٠٢٢ - ٠٧:٣٩ بتوقيت غرينتش

 وصل رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري إلى طاجيكستان على رأس وفد عسكري رفيع المستوى لتعزيز وتوسيع التعاون الدفاعي والعسكري المشترك .

العالم - ايران

وكان في استقبال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء باقري والوفد العسكري رفيع المستوى المرافق له ، نظيره الطاجيكي اللواء امامعلي صابر زادة ومساعد وزير الدفاع الطجيكي وجمع من كبار المسؤولين العسكريين في هذا البلد .

وأشار اللواء باقري إلى تعزيز وتطوير التعاون العسكري والدفاعي بين إيران الإسلامية وجمهورية طاجيكستان كأهداف رئيسية للزيارة وقال: "جمهورية إيران الإسلامية وجمهورية طاجيكستان في منطقة جيوسياسية حساسة والاحداث التي تشهدها كل من البلدين ستترك تايرها على الاخرى .

وفي إشارة إلى سياسة الحكومة الايرانية لتطوير العلاقات مع الجيران ، أضاف: "من أجل تحسين الأمن والسلام في كلا البلدين ، سنعقد اجتماعات ثنائية خلال الرحلة مع المسؤولين العسكريين والسياسيين".

هذا وسيلتقي الجنرال باقري خلال الزيارة برئيس جمهورية طاجيكستان ويزور المراكز العسكرية والعلمية للقوات المسلحة الطاجيكية.

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اللواء باقري يصل إلى العاصمة الطاجيكية دوشنبه

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