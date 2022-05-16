وزير الخارجية الايراني يتوجه الى الامارات لتقديم واجب العزاء

العالم - ایران

وكان المتحدث بأسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زاده قد اعلن في مؤتمره الصحفي الاسبوعي اليوم، أن وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان سيشارك في مراسم تأبين رئيس دولة الامارات الفقيد نيابة عن الحكومة الإيرانية.

وكان رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله السيد ابراهيم رئيسي، قد نعى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، الذي وافاته المنية يوم الجمعة.

وبعث آية الله رئيسي برقية تعزية ال حاكم ابوظبي الشيخ محمد بن زايد أل نهيان قدم فيها تعازيه لدولة الإمارات الصديقة والشقيقة، حكومة وشعبا بوفاة رئيسها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

يذكر ان وكالة الأنباء الإماراتية قد اعلنت يوم الجمعة وفاة رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وأعلنت الوزارة الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام مدة 40 يوما، وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتبارا من اليوم.

وتولى الشيخ خليفة الحكم في الإمارات إثر وفاة والده الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في نوفمبر/تشرين الثاني 2004، وفي يناير/كانون الثاني 2014 أصيب بجلطة ليترك إدارة شؤون إمارة أبو ظبي لأخيه الشيخ محمد بن زايد.

ومنذ مرضه لم يظهر الشيخ خليفة للعلن إلا في مناسبات قليلة.