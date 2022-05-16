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بعد وصول تعزيزات عسكرية كبيرة..

الاحتلال الأمريكي يجري تدريبات بالذخيرة الحية في دير الزور

الاحتلال الأمريكي يجري تدريبات بالذخيرة الحية في دير الزور
الإثنين ١٦ مايو ٢٠٢٢ - ١٠:٢٦ بتوقيت غرينتش

شهدت مناطق ريف دير الزور الشرقي والشمالي، شرقي سوريا، تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية نفذتها قوات الاحتلال الأمريكي، بعد ساعات من تلقيها تعزيزات عسكرية كبيرة.

العالم-سوريا

ونقلت "سبوتنيك" عن مصادر محلية في ريف دير الزور قولها إن قواعد الاحتلال الأمريكي المتموضعة في حقل ومعمل غاز "كونيكو"، وحقل العمر النفطي شمالي دير الزور، شهدت الليلة الماضية والأحد 15 مايو، تدريبات عسكرية بالمدفعية والطيران في المنطقة القريبة وفي بادية بلدة ذيبان بريف دير الزور الشرقي.

وأوضحت المصادر أن التدريبات شهدت مشاركة جميع أنواع الأسلحة والمعدات الموجودة في القاعدتين اللتين تعرضتا لعدد من الهجمات الصاروخية خلال الفترة الماضية، مصدرها مناطق تقع تحت سيطرة الجيش السوري والقوات المتحالفة معه غربي نهر الفرات.

ومن اللافت أن تدريبات جيش الاحتلال الأمريكي هذه بالسلاح والذخيرة الحية، جاءت بعد ساعات من وصول أكثر 90 شاحنة عسكرية محملة بالتعزيزات والمعدات العسكرية من قواعده في شمال العراق، والتي تتزامن مع ارتفاع حدة الرفض الشعبي والعشائري العربي للتواجد الأمريكي شرقي سوريا، بحسب المصادر.

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