العالم-روسيا

كما أكدت وزارة الدفاع إسقاط طائرتين من طراز سو-25 تابعتين لسلاح الجو الأوكراني في منطقتي يفجينوفكا وميكولايف.

وجاء في بيان الوزارة: "خلال النهار، أصيبت نقطتا مراقبة أوكرانيتان بصواريخ جوية، بما في ذلك مركز قيادة اللواء الميكانيكي 72 في تسابوفكا في منطقة خاركوف، و16 منطقة تركيز للقوى العاملة والمعدات، و8 نقاط إطلاق قذائف استراتيجية، و5 مستودعات للصواريخ والمدفعية في مناطق خاركوف، وفلاديميروفكا وكونستانتينوفكا في دونيتسك".

وأضاف البيان: "الصواريخ والمدفعية الروسية تضرب 325 منطقة تمركز للقوات والمعدات الأوكرانية و14 مركز قيادة و24 بطارية مدفعية".

وتابع: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية في مناطق يفغينوفكا ومنطقة ميكولايف و فيليكايا كاميشوفاخا طائرتين من طراز "سو-25" تابعتين للقوات الجوية الأوكرانية في الجو. بالإضافة إلى ذلك، أُسقطت طائرة أوكرانية من طراز "سو-24" بالقرب من جزيرة زميني. دمرت عشر مركبات جوية أوكرانية بدون طيار فوق مناطق نوفوسفيتلوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية وديمنتييفكا وإيزيوم ومالي بروهودي في منطقة خاركيف ودونيتسك وفيزوكوي وكالينوفسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، بما في ذلك طائرتان سوفيتيا الصنع من طراز "تو-134"، وطائرة نفاثة".