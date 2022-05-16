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مقتل أربعة أشخاص وإصابة 4 آخرين في إطلاق نار بمدينة ألتاميرا في البرازيل

مقتل أربعة أشخاص وإصابة 4 آخرين في إطلاق نار بمدينة ألتاميرا في البرازيل
الإثنين ١٦ مايو ٢٠٢٢ - ١٢:٣٥ بتوقيت غرينتش

أفاد مسؤولون محليون، بأن مسلحين اثنين فتحا النار خارج حانة في مدينة ألتاميرا الشمالية في البرازيل، ما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص وإصابة 4 آخرين بجروح.

العالم-الامیرکیتان

وخلال جلوس حشد من الأشخاص خارج حانة في مدينة ألتاميرا، اقترب مهاجمان وأطلقا النار على عدد من الأفراد، ثم لاذا بالفرار.

وقال حاكم ولاية بارا، هيلدر بارباليو، في بيان إن السلطات تحقق في الهجوم باعتباره "صراعا محتملا بين مجموعات إجرامية".

وذكر بارباليو الذي توجه إلى المدينة البالغ عدد سكانها 117 ألف نسمة، أنه شكل فرقة قوامها 50 شرطيا للتحقيق في الواقعة.

وأفادت تقارير إعلامية محلية بأن ما لا يقل عن 12 جريمة قتل حصلت في ألتاميرا في أقل من أسبوعين، وتحقق الشرطة في ما إذا كانت هذه الجرائم مرتبطة ببعضها البعض.

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مقتل أربعة أشخاص وإصابة 4 آخرين في إطلاق نار بمدينة ألتاميرا في البرازيل

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