نواب بريطانيون يحذرون من الترحيب بملك البحرين في بريطانيا

العالم- البحرين

وعبر النواب في رسالتهم عن قلقهم العميق إزاء ما عدوه دور سباق ويندسور المليك للخيول في استخدام الرياضة لتبييض انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين بعد تبنيه لفريق القدرة في البحرين كراع مشارك لعروض ويندسور.

انتقد النواب دعوة الجلاد حمد لحضور السباقات كل عام منذ 2013 رغم رغم دوره الدكتاتوري في البحرين ورغم تصديقه على أحكام بإعدام ما لايقل عن خمسة معارضين بين عامي 2017 و2019 ورغم إدانة أممية لاعتقالهم محاكمتهم.

وقال النواب في رسالتهم" إن الترحيب بالدكتاتور الذي وضع منتقديه خلف القضبان منذ أكثر من عقد، أمثال زعيم المعارضة حسن مشيمع والأكاديمي عبدالجليل السنكيس، هو خطأ تقييمي فادح ويبعث رسالة مدمرة لضحايا حكمه الوحشي".

وحث النواب الملكة على تبني الموقف الأخلاقي الصائب عبر الوقوف على الجانب الصح من التاريخ وذلك بسحب دعوة حمد وإرسال رسالة فحواها أن استمرار اعتقال هؤلاء المعارضين أمر غير مقبول".

يذكر أن حاكم البحرين حمد بن خليفة ونجله نصور يشاركان في استعراض ويندسور الذي تحضره ملكة المملكة المتحدة ويختتم اليوم الأحد 15 مايو.