شاهد.. "اسرائيل" ومأزق استشهاد شيرين ابوعاقلة

العالم - العين الإسرائيلية

من جهة اخرى يواكب الاعلام الاسرائيلي عمليات التهويل على الرموز المقاومة الفلسطينية بعد عجزه عن احتواء عمليات المقاومين الفلسطينيين ووضع حد لها.

وتبقى الأوساط الاسرائيلية مستمرة بإدارة هواجسها من الاخطار المحدقة بها من المقاومة الفلسطينية واللبنانية اضافة الى ما احدثته زيارة الرئيس الاسد لطهران من قلقا لدى "تل ابيب".

استشهاد الصحفية شيرين ابوعاقلة برصاص جنود الاحتلال مازال يتردد صداه في كيان الاحتلال، حيث ينبري اعلام الاحتلال العدو لترويج روايات كاذبة عن سبب استشهادها ويبرر الاعتداء السافر على جنازتها في القدس المحتلة.

هذه الموضوعات وسواها ناقشها برنامج "العين الاسرائيلية" مع ضيف الحلقة:

المتابع للشأن الاسرائيلي حسان عليان.