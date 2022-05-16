زيارة الرئيس الأسد إلى طهران وآفاق التعاون

العالم - صدى سوريا

وفي هذه الزيارة أكدت دمشق ان علاقة طهران ودمشق علاقة وحدة مصير ويجب تعزيزها، وان ايران، شريك نصر استراتيجي انجزه الجيش السوري والحلفاء ضد المشروع الاميركي الاسرائيلي مع بعض الدول العربية.

نصر لابد من استثماره بتعاون اقتصادي يكمل ملامح النصر العسكري.

زيارة الرئيس الاسد الى الجمهورية الاسلامية الايرانية صدر عنها قرارات اقتصادية عدة وهامة تناولها الخبراء الاقتصاديين والسياسيين في سوريا وعلى المواقع التواصل الاجتماعي.

وعلى الرغم من قصر مدتها التي لم تتجاوز ثلاثة ساعات زيارة الرئيس الاسد تاتي بعد نحو ثلاث سنوات على آخر رحلة اجراها الى ايران نوقش فيها العديد من القضايا ومنها القضايا السياسية والاقتصادية كما حضرت فيها القضية الفلسطينية والتهديدات الاميركية والاسرائيلية وسبل مقاومتها.

وناقش برنامج "صدى سوريا" هذه الموضوعات وسواها مع ضيوف الحلقة:

هادي مشهدية - مقرر لجنة الصداقة السورية الايرانية البرلمانية وعضو في مجلس الشعب

سمير كوسان - عضو غرفة تجارة حلب