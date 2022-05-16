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الرئيس الروسي: المعامل البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا كانت تطور أسلحة بيولوجية

الرئيس الروسي: المعامل البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا كانت تطور أسلحة بيولوجية
الإثنين ١٦ مايو ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٩ بتوقيت غرينتش

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن المعامل البيولوجية الأمريكية على الأراضي الأوكرانية كانت "تطور أسلحة بيولوجية بشكل أساسي".

العالم-روسيا

جاء ذلك في تصريح للرئيس خلال مشاركته في قمة "منظمة معاهدة الأمن الجماعي" بالعاصمة الروسية موسكو اليوم، الاثنين 16 مايو، حيث تابع بوتين أن المهمة الرئيسية لهذه المعامل كانت "جمع المواد البيولوجية، ودراسة خصوصيات انتشار الفيروسات والأمراض الخطيرة لأغراضها الخاصة".

وتابع الرئيس: "لقد دققنا ناقوس الخطر منذ فترة طويلة بشأن الأنشطة البيولوجية للولايات المتحدة الأمريكية في فضاء ما بعد الاتحاد السوفيتي. وكما نعلم، فقد أنشأ (البنتاغون) عشرات المعامل والمراكز البيولوجية المتخصصة في منطقتنا المشتركة، وهم ليسوا منشغلين بأي حال من الأحوال بتطوير وتقديم المساعدات الطبية العملية لسكان هذه المناطق التي بدأوا فيها أنشطتهم".

وقال بوتين إن روسيا قد حصلت، في سياق العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا على أدلة موثقة على أن مكونات الأسلحة البيولوجية قد أنشئت بشكل أساسي "في مناطق مجاورة لحدودنا مباشرة".

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الرئيس الروسي: المعامل البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا كانت تطور أسلحة بيولوجية