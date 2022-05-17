الثلاثاء ١٧ مايو ٢٠٢٢
٠٥:٠١ GMT
فارسی
البث المباشر

انتخابات لبنان وفشل مشروع اسقاط المقاومة

الثلاثاء ١٧ مايو ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٧ بتوقيت غرينتش

أي نتائج افرزتها الإنتخابات النيابية في لبنان؟

العالم مع الحدث

مع استمرار فرز أصوات الناخبين في الانتخابات النيابية اللبنانية، برز بوضوح فشل مشروع اسقاط المقاومة التي حققت من خلال مرشحي حزب الله فوزاً كاسحاً فيما لم تتمكن الحملات السياسية والاعلامية والتدخلات الدولية السياسية والمالية من انهاء حلفاء المقاومة نهائياً.

كيف تبدو صورة توزع القوى السياسية في البرلمان الجديد؟

لماذا فشل مشروع اسقاط المقاومة وحلفائها؟

ما حقيقية فضائح التدخلات السياسية والمالية الخارجية؟

هذه الاسئلة كانت محور نقاش أحدث حلقة من برنامج مع الحدث الذي يبث علی شاشة قناة العالم الاخبارية.

وشارك في نقاش هذه الحلقة كل من الباحث السياسي وسيم بزي، والباحث بالشؤون الجيوسياسية نزيه خياط، والقيادي في التيار الوطني الحر رمزي دسوم.

روابط ذات صلة

مراسل العالم: الليلة سيعلن عن نتائج كافة الدوائر الانتخابية في لبنان

وزير داخلية وبلديات لبنان يعلن نسب الاقتراع التقديرية غير النهائية

لبنان.. وهكذا توزعت نسب الاقتراع في الدوائر

خصوم المقاومة في لبنان لم يقدموا اي مشروع في الانتخابات

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

"وليامز" تعلق على مسار مسودة الدستور الليبي

انفجار في منزل "وزير الداخلية التونسي" واصابة زوجته بحروق!

سلطات باكستان ستضمن الحماية لرئيس الوزراء السابق عمران خان

الحشد الشعبي يزف شهيدين إثر تعرض إرهابي في صلاح الدين

أردوغان: عازمون مع الجزائر على تعزيز التعاون بالصناعات الدفاعية

اليمن... انفجار يهز مدينة عدن 