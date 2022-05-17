انتخابات لبنان وفشل مشروع اسقاط المقاومة

العالم – مع الحدث

مع استمرار فرز أصوات الناخبين في الانتخابات النيابية اللبنانية، برز بوضوح فشل مشروع اسقاط المقاومة التي حققت من خلال مرشحي حزب الله فوزاً كاسحاً فيما لم تتمكن الحملات السياسية والاعلامية والتدخلات الدولية السياسية والمالية من انهاء حلفاء المقاومة نهائياً.

كيف تبدو صورة توزع القوى السياسية في البرلمان الجديد؟

لماذا فشل مشروع اسقاط المقاومة وحلفائها؟

ما حقيقية فضائح التدخلات السياسية والمالية الخارجية؟

هذه الاسئلة كانت محور نقاش أحدث حلقة من برنامج مع الحدث الذي يبث علی شاشة قناة العالم الاخبارية.

وشارك في نقاش هذه الحلقة كل من الباحث السياسي وسيم بزي، والباحث بالشؤون الجيوسياسية نزيه خياط، والقيادي في التيار الوطني الحر رمزي دسوم.