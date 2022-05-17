الثلاثاء ١٧ مايو ٢٠٢٢
٠٦:٣٢ GMT
فارسی
البث المباشر

الأسد يصدر مرسوما بإعادة تشكيل المحكمة الدستورية العليا

الأسد يصدر مرسوما بإعادة تشكيل المحكمة الدستورية العليا
الثلاثاء ١٧ مايو ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٧ بتوقيت غرينتش

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوما قضى بإعادة تشكيل المحكمة الدستورية العليا، وذلك بتسمية 4 أعضاء جدد.

العالم-سوريا

وينص المرسوم رقم 127 على تجديد تسمية المحامي محمد جهاد اللحام (رئيس مجلس الشعب السابق) رئيسا للمحكمة، وتجديد تسمية 6 أعضاء، وتسمية 4 أعضاء جدد.

وفيما يأتي نص المرسوم رقم 127:

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

وعلى أحكام القانون رقم 7 لعام 2014

يرسم ما يلي:

المادة 1 ـ تجدد تسمية السيد المحامي محمد جهاد اللحام رئيساً للمحكمة الدستورية العليا.

المادة 2 ـ تجدد تسمية السادة الآتية أسماؤهم أعضاء في المحكمة الدستورية العليا:

-القاضي رسلان علي طرابلسي.

-القاضي مالك كمال شرف.

-الدكتورة جميلة مسلم الشربجي.

-الدكتور سعيد عبد الواحد نحيلي.

-المحامي ماجد رشيد خضرة.

-المحامي معتصم سكيكر.

المادة 3 ـ يسمى السادة الآتية أسماؤهم أعضاء في المحكمة الدستورية العليا:

-السيد فارس ملحم صطوف.

-القاضي ديبو عبد السلام شحادة.

-القاضي ميساء أنور المحروس.

-القاضي وسام بديع يزبك.

المادة 4 ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

دمشق في 14-10-1443 هجري الموافق لـ 15-5-2022 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

المصدر: "سانا"

تصنيف :

روابط ذات صلة

زيارة الرئيس الأسد إلى طهران وآفاق التعاون

الرئيس الأسد :أي نجاح للقضية الفلسطينية هو نجاح لسوريا

الرئيس السوري يشارك في المؤتمر الأول لصندوق التعاضد الإجتماعي والتنمية

الرئيس الأسد يصدر قرارا مهما بشأن شراء القمح من الفلاحين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بعد دخول باشاغا .. اندلاع اشتباكات في عدة مناطق بالعاصمة الليبية طرابلس

قوات الاحتلال تطلق النار على فلسطيني جنوب نابلس

المركزي الايراني: طرح النقد الاجنبي بسوق الصرف سجل فائضا

شاهد بالفيديو.. مفاجئات في نتائج انتخابات لبنان بعد تقدم فرز الاصوات

نيوزويك: بايدن يخسر المعركة ضد التضخم

الأسد يصدر مرسوما بإعادة تشكيل المحكمة الدستورية العليا