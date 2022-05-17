الأسد يصدر مرسوما بإعادة تشكيل المحكمة الدستورية العليا

العالم-سوريا

وينص المرسوم رقم 127 على تجديد تسمية المحامي محمد جهاد اللحام (رئيس مجلس الشعب السابق) رئيسا للمحكمة، وتجديد تسمية 6 أعضاء، وتسمية 4 أعضاء جدد.

وفيما يأتي نص المرسوم رقم 127:

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

وعلى أحكام القانون رقم 7 لعام 2014

يرسم ما يلي:

المادة 1 ـ تجدد تسمية السيد المحامي محمد جهاد اللحام رئيساً للمحكمة الدستورية العليا.

المادة 2 ـ تجدد تسمية السادة الآتية أسماؤهم أعضاء في المحكمة الدستورية العليا:

-القاضي رسلان علي طرابلسي.

-القاضي مالك كمال شرف.

-الدكتورة جميلة مسلم الشربجي.

-الدكتور سعيد عبد الواحد نحيلي.

-المحامي ماجد رشيد خضرة.

-المحامي معتصم سكيكر.

المادة 3 ـ يسمى السادة الآتية أسماؤهم أعضاء في المحكمة الدستورية العليا:

-السيد فارس ملحم صطوف.

-القاضي ديبو عبد السلام شحادة.

-القاضي ميساء أنور المحروس.

-القاضي وسام بديع يزبك.

المادة 4 ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

دمشق في 14-10-1443 هجري الموافق لـ 15-5-2022 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

المصدر: "سانا"