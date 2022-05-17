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الكرملين: لا يمكن عزل روسيا سياسيا أو اقتصاديا أو إعلاميا وواثقون من الانتصار

الكرملين: لا يمكن عزل روسيا سياسيا أو اقتصاديا أو إعلاميا وواثقون من الانتصار
الثلاثاء ١٧ مايو ٢٠٢٢ - ٠٨:١٣ بتوقيت غرينتش

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أنه لا يمكن عزل روسيا سياسيا أو اقتصاديا أو إعلاميا وأن موسكو واثقة من انتصارها وتحقيق أهدافها.

العالم - روسيا

وقال بيسكوف حول العملية الخاصة في أوكرانيا: "نحن على يقين من أننا سنفوز.. بوتين يعرف إلى أين يقود البلاد"

ولفت بيسكوف إلى أن الشعب الأوكراني هو شعب موهوبو ومسالم ومرتبط بروسيا ، لكن تم "خداعهم" لفترة طويلة جدا.

وأكد بيسكوف أنه لا يمكن عزل روسيا سياسيا أو اقتصاديا أو إعلاميا منوها بأن أي حرب تنتهي بسلام (في نهاية المطاف)، وسيكون هذا العالم حيث يُسمع صوت روسيا.

وأوضح أن روسيا حاولت إيصال صوتها ومطالبها إلى الغرب بخصوص مبادئ أمنية جديدة، "لكنهم لم يستمعوا لنا حقا".

من جانب آخر أعرب بيسكوف أن كييف بالكاد كان بإمكانها القيام بمثل هذا "التمثيل البارع المتعطش للدماء في بوتشا، فلديهم جيش من شركات العلاقات العامة التي تعمل لصالحهم".

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