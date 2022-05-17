التلفزيون الايراني يعرض تقريرا مصورا عن تفاصيل اعتقال الجاسوسين الفرنسيين

العالم - ایران

وكان الجاسوسان يعملان على ايجاد احتجاجات تحت غطاء مطالبات نقابية، وحرف هذه المطالبات عن مسارها بهدف ضرب الاستقرار واشعال اضطرابات في البلاد، قبل ان يلقي الامن الايراني القبض عليهما.

وجاء في التقرير ان الجاسوسين وهما رجل يبلغ من العمر 69 عاما ويدعى تشارك باريس وامرأة بالغة من العمر 37 عاما وتدعى سيسيل كهلير، وصلا الى مطار طهران في يوم 28 ابريل الماضي قادمين من تركيا بتأشيرة سياحية، وبدأت مراقبتهما منذ هذه اللحظة بناء على معلومات مسبقة بمهمتهما في ايران.

وتواصل هذان الشخصان مع بعض الاشخاص اللذين ينتحلون صفة الانتماء الى جمعية نقابية للمعلمين وقد شارك هؤلاء بعد ايام في تجمع اعتراضي للمعلمين، كما بدأت القنوات الناطقة بالفارسية في خارج ايران باجراء مقابلات تحريضية مع هؤلاء الاشخاص.

وتم عرض تسجيل صوتي يعود للجاسوسين الفرنسيين في هذا التقرير يتحدثان خلاله بصراحة عن خططهما لاشعال موجة اعتراضات واحتجاجات وتنظيم تحشدات وايجاد "حزمة ثورية" .

ومع انكشاف تحركات الجاسوسين واثبات سعيهما لركوب موجة الاحتجاجات المطلبية للمعلمين تم اعتقالهما في يوم 7 مايو الحالي اثناء توجههما الى مطار طهران لمغادرة البلاد.