الدفاع الروسية: استسلام 265 مسلحا من "آزوفستال"

العالم - روسيا

وبحسب الوزارة، فقد بدأ استسلام مسلحي تنظيم "آزوف" الإرهابي والقوات الأوكرانية، المحاصرين في آزوفستال في ماريوبول، أمس الاثنين 16 مايو/أيار، حيث تم إرسال جميع المحتاجين إلى الرعاية الطبية إلى مستشفى نوفوازوفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أعلنت يوم الثلاثاء 3 مايو/أيار، بدء عملية عسكرية مشتركة من الجيش الروسي وقوات جمهورية دونيتسك الشعبية، للقضاء على مواقع "كتيبة آزوف" والقوات المسلحة الأوكرانية في "آزوفستال"، وذلك ردا على خرقهم نظام الصمت.

كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية إجلاء 80 مدنيا كانوا محتجزين لدى القوات الأوكرانية في منطقة مصنع آزوفستال في مدينة ماريوبول جنوب شرقي أوكرانيا، مضيفة أن جميع المدنيين الذين تم إجلاؤهم من آزوفستال نقلوا إلى منطقة بيزيمينوي لتقديم الرعاية الطبية والطعام لهم، مشيرة إلى أن المدنيين الراغبين في البقاء بالمناطق الخاضعة لسيطرة حكومة كييف تم تسليمهم للأمم المتحدة والصليب الأحمر.