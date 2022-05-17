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الدجل الغربي حول الاوضاع الداخلية في ايران 

الدجل الغربي حول الاوضاع الداخلية في ايران 
الثلاثاء ١٧ مايو ٢٠٢٢ - ٠٩:٤٧ بتوقيت غرينتش

العالم - سبورتي

تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمواجهات بين متظاهرين وقوات أمن يدّعي ناشروه أنّه ملتقط "خلال الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها مدن إيرانيّة رفضا لقرار الحكومة القيام باصلاحات اقتصادية شملت رفع أسعار مواد غذائية محددة.

الحقيقة : الفيديو الذي جاء مرفقا بتعليق "إيران تشتعل، ثورة الجياع في إيران جوع وظلم وانهيار" والذي يظهر فيه على ما يبدو أنّها سيّارة شرطة تتقدّم بين حشود من المتظاهرين الذين يهاجمونها وسط الدخان المتصاعد، لا علاقة له بما يجري في ايران من الاساس وهو ملتقط خلال الاحتجاجات التي شهدتها تشيلي عام 2019 .

الدجل الغربي

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ما حقيقة فيديو "ثورة الجياع في إيران"؟

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