نقيب محرري الصحافة اللبنانية يهنئ الاعلاميين الفائزين بالانتخابات

العالم- لبنان

وهنأ القصيفي بانتخابهم متمنيا لهم النجاح في الولاية الجديدة للمجلس النيابي، آملا "أن يكونوا سندا للصحافيين والاعلاميين خصوصا في ما يتصل باقتراحات ومشاريع القوانين العائدة للاعلام، وهم يعرفون تماما قضايا المهنة وما يعترضها من صعاب، وما يشوب القوانين الناظمة لها من ثغر، مما يحتم العمل على الافراج عن مشروع قانون الاعلام الجديد ليأخذ طريقه الى الهيئة العامة للمجلس، واقراره في أسرع وقت ممكن".

واعتبر القصيفي أن "الصحافي والاعلامي - في أي موقع كان - هو نصير مهنته، منحاز إليها، وأن الزملاء الذين فازوا في الانتخابات النيابية كانوا وما زالوا في معترك المهنة يشهد عليهم حضورهم البارز وعملهم المميز قبل أن يعبروا الى المقدمة العامة من خلال المجلس النيابي".