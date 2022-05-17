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شركة 'إيني' الإيطالية تعلن فتح حسابات باليورو والروبل لدفع ثمن الغاز الروسي

شركة 'إيني' الإيطالية تعلن فتح حسابات باليورو والروبل لدفع ثمن الغاز الروسي
الثلاثاء ١٧ مايو ٢٠٢٢ - ٠٣:٢٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت شركة الطاقة الإيطالية "إيني"، أنها بدأت في عملية فتح حسابين جاريين في بنك غازبروم لدفع ثمن الغاز الروسي مقابل الروبل.

العالم ـ أوروبا

وقال بيان الشركة، اليوم الثلاثاء، إن "إيني بدأت عملية فتح حسابين في بنك غازبروم، أحداهما باليورو والأخر بالروبل".

وأوضح البيان أنه تم فتح الحسابات لدفع ثمن الغاز الروسي بالروبل، وفق البيان.

وأشار البيان إلى أنه سيتم تحديد المواعيد النهائية لسداد إمدادات الغاز في الأيام القليلة المقبلة، موضحا "جاء ذلك في أعقاب طلب غازبروم إكسبورت لتعديل العقود الحالية بين الطرفين وفقًا للإجراءات الروسية الجديدة للدفع مقابل الغاز".

وأختتم البيان أن القرار اُتخذ امتثالاً للإجراءات الحالية، في ضوء العقوبات الدولية المفروضة على روسيا، على خلفية الأزمة الروسية-الأوكرانية.

وتحصل إيطاليا على حوالي 40% من احتياجاتها من الغاز من روسيا، على الرغم من أن رئيس الوزراء ماريو دراجي كان يجوب العالم بحثا عن بدائل وأبرم اتفاقيات جديدة مع الموردين خاصة في شمال أفريقيا.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن، خلال اجتماع حكومي يوم 31 مارس/آذار الماضي، أن القواعد الجديدة لبيع الغاز الروسي إلى "الدول غير الصديقة" تقضي بدفع ثمن الغاز بالروبل الروسي؛ ويتوجب على العملاء في هذه الدول فتح حسابات بالعملة الروسية في البنوك الروسية.

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