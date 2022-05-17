"على المنظمات الدولية اتخاذ مواقف مناسبة حيال أفغانستان وفلسطين واليمن"

العالم - ايران

وأعرب أميرعبداللهيان خلال اللقاء مع مساعد وزير خارجية سلوفاكيا السيدة إينغريد بريتكوفا، عن تأييده لنتائج المشاورات السياسية التي أقيمت باستضافة طهران على مستوى مساعدي وزيري خارجية البلدين.

كما نوه باستعداد الجمهورية الإسلامية لرفع مستوى التعاون السياسي والاقتصادي في الصعيدين الثنائي والمنظمات الدولية، مع جمهورية سلوفاكيا.

ولفت وزير الخارجية الإيرانية أن تنظيم اجتماع لجنة التعاون الاقتصادي المشتركة، سيتيح فرصة مواتية للتشاور حول المزيد من مجالات التعاون بين طهران و براتيسلافا.

وفي معرض الإشارة إلى التطورات الإقليمية، جدد أميرعبداللهيان التأكيد على موقف إيران الرافض للحروب واستهداف المدنيين؛ مشيراً إلى الوضع المزري في عدد من بلدان المنطقة.

واستطرد قائلا: للأسف نحن اليوم نشاهد أحداثا مؤلمة من الاعتداء على المدنيين والنساء والأطفال في أفغانستان وفلسطين واليمن؛ وبما يلزم على المؤسسات والمنظمات الدولية والأوروبية أن تتخذ مواقف مناسبة وبمزيد من التركيز في هذا الخصوص.

إلى ذلك أعربت مساعدة وزير الخارجية السلوفاكي عن ارتياحها لانعقاد جولة المشاورات السياسية بين طهران و براتيسلافا باستضافة إيران.

وأكدت بريتكوفا خلال مباحثاتها مع أميرعبداللهيان اليوم، على تعزيز العلاقات السياسية والتعاون الاقتصادي بين البلدين.