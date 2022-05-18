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تحالف العداون يرتكب 121 خرقا للهدنة خلال الـ24 ساعة الماضية

تحالف العداون يرتكب 121 خرقا للهدنة خلال الـ24 ساعة الماضية
الأربعاء ١٨ مايو ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٥ بتوقيت غرينتش

ارتكبت قوى تحالف العدوان ومرتزقتها 121 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية في اليمن، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

العالم - اليمن

وأوضح مصدر عسكري بحسب وكالة سبأ، أن خروقات العدوان تمثلت في سبع غارات للطيران الاستطلاعي على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في المثلث والنقطة بمديرية قعطبة والزيلة والعدان في مديرية مريس بمحافظة الضالع.

وأشار المصدر إلى أن خروقات قوى العدوان شملت 47 عملية تحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي في أجواء محافظات مأرب، تعز، حجة، الجوف صعدة والضالع.

وأكد المصدر أن مرتزقة العدوان استحدثوا تحصينات قتالية حول مدينة مأرب.

ولفت المصدر إلى أنه تم تسجيل 19خرقا بقصف صاروخي ومدفعي، حيث استهدف مرتزقة العدوان بقصف صاروخي مواقع الجيش واللجان في الملاحيظ والمدافن بمحافظة صعدة.

كما استهدف مرتزقة العدوان بقصف مدفعي مواقع الجيش واللجان في بني حسن بحجة والملاحيظ والمدافن بصعدة ومنطقة وبنان في مديرية مريس بالضالع، ووادي جارة وجنوب العمود في جيزان.

وأشار المصدر إلى تسجيل 48 خرقا بإطلاق نار على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات مأرب، تعز، حجة، صعدة، الضالع وجبهات الحدود.

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