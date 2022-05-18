شاهد..كيف فشل مشروع انقسام البرلمان اللبناني

العالم - خاص بالعالم

وقال الحلبي في حديث لبرنامج "مع الحدث" على شاشة قناة العالم الاخبارية، إن بعض القوى الخارجية حاولت ايجاد انقسام بين مجموعة 8 آذر و17 تشرين، من اجل حشر كل من شارك في 17 تشرين في ضفة واحدة تنتمي الى اميركيا، وجعل مجموعة 8 آذر في الضفة الثانية.

وواضاف، أن هذا المشروع فشل لان ليس كل من شارك في 17 تشرين ينتمي الى الولايات المتحدة الاميركية، وهناك الكثير من القوى السياسية واحزاب وناشطين من الذين شاركوا في 17 تشرين دخلوا مجلس النواب اللبناني لم ينتموا الى الولايات المتحدة.

واوضح حلبي أن البرلمان اللبناني سيواجه سجال بين من يغض النظر عن ازمة لبنان المعيشية والاقتصادية والاجتماعية ويصب اهتماهه الى سحب سلاح المقاومة اللبنانية وبين من يحاول ان ينقذ لبنان من ازمته الحالية والخروج به الى بر الأمان، مشيرا الى ان هذا السجال سيعيق البرامج الاساسية للبرلمان اللبناني.