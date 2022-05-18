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شاهد..قراءة في مجلس النواب اللبناني الجديد

الأربعاء ١٨ مايو ٢٠٢٢ - ٠٩:٢٥ بتوقيت غرينتش

قال الكاتب السياسي سيركيس ابوزيد إن النظام اللبناني قائم على الدستور وهناك تفسيرات مترابطة حول هذا الدستور وعرف وطني بما يعرف بالديمقراطية التوافقية يلزم الجميع بالاعتراف به.

العالم - خاص في العالم

واضاف ابوزيد في حديث لبرنامج "مع الحدث" على شاشة قناة العالم الاخبارية، إن القوى السياسية في البنان قبلت بان تكون الية مركبة في النظام اللبناني؛ لذلك لبنان لايستطيع ان ينتقل من نظام قائم على التوافق الى نظام اخر، لانه سيواجه مشاكل لا تحمد عقباها.

واوضح ابو زيد أن تركيبة مجلس النواب اللبناني قائمة على ثلاث تكتلات، مجموعة 8 آذار و المقاومة وحلفائها ولديها ما يقارب النصف تقريبا في المجلس، وما تبقى من مجموعة 14 آذار والحزب الاشتراكي وغيره وهناك كتلة متنوعة من المستقلين والمجتمع المدني ولكنها غير متفقة في مابينها، مشيرا الى ان المجموعة الثالثة متنوع ومتعددة ولا يوجد جامع مشترك فيما بينها، لان البعض اقرب الى محور المقاومة والبعض اقرب الى القوات اللبنانية و14 آذار وهناك فريق ليس له علاقة مع الفريقين.

واشار ابو زيد الى ان هناك مجموعة تحديات بالنسبة لانتخاب رئيس مجلس النواب اللبناني، والتشاور من اجل انتخاب رئيس الحكومة.

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