شاهد..وماذا بعد انتهاء الإنتخابات في لبنان؟

العالم - مراسلون

هدأت زوبعة المعركة الانتخابية في لبنان مع انجلاء النتائج وتحديد احجام القوى المتنافسة، وبات المشهد يتجه نحو التموضعات بين الكتل وشكل التحالفات بين القوى السياسية الرئيسة.

في وقت قللت القوى السياسية من تاثير المستقلين الفائزين في احداث اي تأثير في الخيارات الاستراتيجية الكبرى سيما، وان اكثر الذين وصلو الى الندوة البرلمانية منهم لا يساومون على سيادة لبنان وحقه بالدفاع عن اراضيه وثرواته.

وقال عضو لقاء الأحزاب الوطنية حسن حردان:"إن النواب المستقلين عبارة عن مجموعات متعددة المواقف والاراء ولذلك نحن اليوم امام خارطة جديدة تعكس اولا فشل المشروع الاميركي في احداث الانقلاب السياسي على المقاومة وحلفائهاوعدم تمكن فريق14 آذار وحلفاء اميركا من ان يحصلوا على اغلبية انتخابية".

الاوساط المراقبة رات ان لوحة التحالفات ستبقى ضبابية بانتظار اتمام الاستحقاق الاول المتعلق بانتخاب رئيسا للبرلمان ونائبه حتى يبنى على النتيجة مقتضى المرحلة المقبلة.

وقالت میسم رزق وهي صحفية في جريدة الأخبار: "حتى الان لا يمكن رسم التحالفات كيف يكون شكلها في مجلس النواب، وبحسب الأرقام المفروزة اتضح عن عدد النواب للكتلة الاكبر والتكتل الاكبر هي للمقاومة وحلفائها لان الاخرين هما مقسومين بين قوى حزبية انتقلت لموقع المعارضة والى قوى تقدم نفسها على انها قوى اعتراض والى مستقلين".

وقال المحلل السياسي روني الفا: "الخارطة السياسية للمجلس النيابي الجديد ملتبسة، سيكون علينا انتظار الخيارات الاستراتيجية السياسية للكتل العديد من المستقلين ينضوون تحت لواء ثقافة المقاومة،و بالتالي هناك توجهات جديدة لعقد تحالفات قد تكون مفاجئة".

هذا وينتظر لبنان العديد من المحطات الداهمة سيما المتعلقة بوضع مجلس الوزراء بعد تحوله في الـ21 من هذا من الشهر الجاري الى حكومة تصريف اعمال اعمال، بالتزامن مع استمرار الازمة الاقتصادية والعبئ المعيشي للمواطن وتعثر خطة التعافي والنهوض من الازمة المالية، اضافة ملف ترسيم الحدود وصولا الى استحقاق رئاسة الجمهورية الذي يتقاطع بين التطورات الاقليمية والدولية وتاثير التحالفات السياسية في لبنان.

بعد ما اسدلت الانتخابات اللبنانية ستائرها في لبنان، بدأ المشهد ينفتح على شكل تحالفات السياسية في البرلمان الجديد ومدى تأثير ذلك على الخيارات الاستراتيجية.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..