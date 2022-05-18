الأربعاء ١٨ مايو ٢٠٢٢
٠٥:٥٠ GMT
فارسی
البث المباشر

9 قتلى و 24 جريحا خلال عملية لـ 'مكافحة الارهاب' في طاجيكستان

9 قتلى و 24 جريحا خلال عملية لـ 'مكافحة الارهاب' في طاجيكستان
الأربعاء ١٨ مايو ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت السلطات في طاجيكستان، مصرع تسعة أشخاص، من بينهم ضابط طاجيكي، وإصابة 24 آخرين خلال عملية “مكافحة الإرهاب” فى منطقة طاجيكية مضطربة متاخمة لأفغانستان.

العالم - أسيا والباسفيك

وقالت وزارة الداخلية، إن ضابطا قتل وأصيب 13 جنديا بجروح خطيرة، مضيفة أن ثمانية من أعضاء “جماعة مسلحة غير شرعية” قتلوا وأصيب 11 آخرون من هذه الجماعة، خلال عملية في منطقة غورنو باداخشان بشرق البلاد، حسب "أ ف ب".

وأطلقت السلطات في طاجيكستان “عملية لمكافحة الإرهاب” في منطقة غورنو باداخشان (باداخشان الجبلية) على الحدود مع أفغانستان والصين وكانت منذ فترة طويلة بؤرة للتوتر على الحدود.

وقطع “أعضاء جماعة إجرامية منظمة” طريقا سريعا في المنطقة “لزعزعة الوضع الاجتماعي والسياسي”.

وتصاعدت التوترات بين الحكومة وسكان هذه المنطقة الشرقية المتمتعة بالحكم الذاتي منذ اندلاع الحرب الأهلية في طاجيكستان، التي استمرت خمس سنوات، بعد وقت قصير من انهيار الاتحاد السوفيتي في عام 1991.

روابط ذات صلة

ايران تدشن مصنعا لانتاج المسيرات في طاجيكستان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

كرزاي والسفير الإيراني يبحثان تعزيز العلاقات بين طهران وكابول

أردوغان للسويد وفنلندا: 'عذرا.. لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين'

ائتلاف 14 فبراير البحريني: تصويت جمهور المقاومة كسر أنف أمريكا و"إسرائيل"

كلمة السيد نصرالله حول الانتخابات النيابية واخر التطورات

الجزائر تعيد فتح حدودها البرية مع تونس وليبيا

مراسلة العالم: مجهولون يغتالون مختار قرية الكرك في درعا بسوريا