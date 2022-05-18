9 قتلى و 24 جريحا خلال عملية لـ 'مكافحة الارهاب' في طاجيكستان

العالم - أسيا والباسفيك

وقالت وزارة الداخلية، إن ضابطا قتل وأصيب 13 جنديا بجروح خطيرة، مضيفة أن ثمانية من أعضاء “جماعة مسلحة غير شرعية” قتلوا وأصيب 11 آخرون من هذه الجماعة، خلال عملية في منطقة غورنو باداخشان بشرق البلاد، حسب "أ ف ب".

وأطلقت السلطات في طاجيكستان “عملية لمكافحة الإرهاب” في منطقة غورنو باداخشان (باداخشان الجبلية) على الحدود مع أفغانستان والصين وكانت منذ فترة طويلة بؤرة للتوتر على الحدود.

وقطع “أعضاء جماعة إجرامية منظمة” طريقا سريعا في المنطقة “لزعزعة الوضع الاجتماعي والسياسي”.

وتصاعدت التوترات بين الحكومة وسكان هذه المنطقة الشرقية المتمتعة بالحكم الذاتي منذ اندلاع الحرب الأهلية في طاجيكستان، التي استمرت خمس سنوات، بعد وقت قصير من انهيار الاتحاد السوفيتي في عام 1991.