رئيس الوفد الوطني اليمني: دول العدوان لم تلتزم ببنود الهدنة

العالم- اليمن

وقال عبدالسلام في تغريدة له مساء اليوم الأربعاء، إن "بنود الهدنة تنص على رحلتين أسبوعيًا وإلى وجهتين محددتين هما عمّان والقاهرة، وهو ما لم تلتزم به دول العدوان التي أضاعت شهرا ونصف من زمن الهدنة دون أي رحلة من وإلى مطارصنعاء الدولي".

وشدد أن ما يتطلبه الموقف هو الإسراع في تسيير الرحلات المقررة، والإفادة فيما تبقى من الوقت لتعويض ما فات منها.

يشار إلى أن المجلس السياسي الأعلى أحال اليوم الأربعاء طلب تمديد الهدنة للدراسة وفقًا لتقييم المرحلة الحالية للهدنة، التي ستنتهي في الثاني من يونيو المقبل.