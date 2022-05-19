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شاهد.. الاحتفال الذي صدم الكثيرين

الخميس ١٩ مايو ٢٠٢٢ - ٠١:٥٩ بتوقيت غرينتش

الانتخابات النيابية في لبنان 2022، وكأنها كانت تجري في كل عواصم العالم، بمعنى هذا القدر من الاهتمام بنتائج الانتخابات، ومجريات الانتخابات فاق كل تصور.

خاص بالعالم

لكن المفاجأة الكبرى ان حزب الله وحلفائه، فور اقفال صناديق الاقتراع، وبعد ساعات قليلة من الفرز، خرجوا بمواكب سيارات واحتفالات ملئت كل المناطق بشكل هائل وربما صدم الكثيرين.

وسائل الاعلام المدعومة من امريكا، وهي لا تصدق بأي شكل من الاشكال لم تطلع بخبر للرأي العام اللبناني والعالمي، وانما خرجت مباشرة "خسر حزب الله اكثرية المقاعد النيابية"، رغم ان حزب الله هو الذي فاز بشكل كاسح.

الغباء في بعض الاعلام اللبناني، لم يكن وحيداً، بل ايضاً شاركه اعلام سعودي غبي الى درجة اظهر كل ما لديه دفعة واحدة.

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق برنامج انقلاب الصورة..

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:
https://www.alalam.ir/news/6181743

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