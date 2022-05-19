طالبان الافغانية تتوسط بين طالبان باكستان ومسؤولين باكستانيين كبار

خاص بالعالم

الناطقُ باسمِ الحكومةِ الأفغانية ذبيح الله مجاهد وأكد في بيانٍ على تويتر، أنّ كابول تبذل كلَ ما في وسعِها من أجلِ نجاحِ عمليةِ التفاوض وتتوقع من الطرفين إبداءَ التسامحِ والمرونة؛ مشيرا إلى تقدمٍ كبير في المحادثات.

من جانبها، أكدت طالبان باكستان أن المفاوضات جارية في كابول وأن حركة طالبان الأفغانية تقوم بدور الوسيط.

كذلك، أعلنت هذه الجماعة أنها مددت حتى يوم الثلاثين من الشهر الجاري وقف إطلاق النار الذي أعلن مطلع الشهر بمناسبة عطلة عيد الفطر.

وقال مصدر في حركة طالبان باكستان؛ إن هذه المفاوضات تجري في جو إيجابي لكن من السابق لأوانه استخلاص استنتاجات.

جدير بالذكر أن جماعة طالبان باكستان هي جماعة منفصلة عن جماعة طالبان الأفغانية لكن تحرّكها الأيديولوجية نفسه، ولديهما تاريخ مشترك طويل.

وتتهم باكستان جماعة طالبان بالسماح لطالبان الباكستانية باستخدام الأراضي الأفغانية للتخطيط لهجماتها، وهو أمر تنفيه كابول باستمرار.

في الأثناء تواجه باكستان منذ أسابيع عودة طالبان باكستان بقوة مدفوعة بوصول جماعة طالبان إلى السلطة العام الفائت في أفغانستان.

وأعلنت إسلام أباد بشكل متزايد عن تعرضها لهجمات عبر الحدود من أفغانستان منذ ان سيطرت طالبان على كابول في آب/اغسطس، في قضية باتت مصدر توتر دبلوماسي.