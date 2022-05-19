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الاحتلال يُسقط إحدى طائراته شمال فلسطين المحتلة + فيديو

الخميس ١٩ مايو ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٦ بتوقيت غرينتش

أعلن الاعلام العبري عن سماع دوي انفجارات قرب الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة

العالم - فلسطين

وقالت اذاعة جيش الاحتلال ان تحليق طائرات بدون طيار في الشمال هي سبب تفعيل القبة الحديدية ، مؤكدة ان الصفارات ليس لها علاقة بالمناورات.

المراسل العسكري للقناة ١٣ العبرية ، قال ان الجيش الإسرائيلي يعترض طائرة مسيرة في اجواء شمال فلسطين المحتلة ويسقطها، وتبين لاحقاً انها تعود للجيش "الإسرائيلي".

وكانت القناة 12 العبرية وزعمت ان سبب إطلاق صفارات الانذار هو إسقاط طائرة مسيرة تابعة لحزب الله اخترقت الأجواء الشمالية من جنوب لبنان

وأعلن جيش الاحتلال وقوع خطأ في تشخيص طائرة تابعة للجيش، وإطلاق صواريخ قبة حديدية في الحدود الشمالية، ولا يوجد أي اختراق جوي.

الاحتلال

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