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روسيا ترحل 5 دبلوماسيين برتغاليين

روسيا ترحل 5 دبلوماسيين برتغاليين
الخميس ١٩ مايو ٢٠٢٢ - ١٠:٣٤ بتوقيت غرينتش

أعلنت روسيا أنها قررت ترحيل خمسة من أفراد البعثة الدبلوماسية البرتغالية لديها، بإجراء جوابي.

العالم-روسيا

وذكرت الخارجية الروسية في بيان لها أنها استدعت اليوم الخميس سفيرة البرتغال لدى موسكو مادالينا فيشر وأعربت لها عن "احتجاجها الشديد على قرار السلطات البرتغالية الاستفزازي" لطرد 10 موظفين في السفارة الروسية في لشبونة.

وشدد الجانب الروسي، وفقا للبيان على أن "هذه الخطوة غير الودية ستؤثر سلبا على العلاقات" بين الدولتين، مضيفة: "بإجراء جوابي تم إعلان خمسة موظفين في القنصلية البرتغالية في روسيا شخصيات غير مرغوب فيها، ويتعين عليهم مغادرة البلاد في غضون 14 يوما منذ تسليم المذكرة المناسبة إلى السفيرة".

ويأتي ذلك بعد إعلان موسكو أمس عن طرد عشرات الدبلوماسيين الفرنسيين والإيطاليين والإسبان ردا على إجراءات مماثلة اتخذتها هذه الدول بحق روسيا.

ويأتي ذلك ضمن إطار سلسلة عمليات طرد متبادلة بين روسيا ودول غربية شملت مئات الدبلوماسيين منذ بدء موسكو عمليتها العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.

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