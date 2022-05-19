حكومة الاحتلال تتلقى صفعة موجعة باستقالة ’غيداء زعبي’

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وأوضح مراسل العالم في القدس، خضر شاهين، ان غيداء هي من حزب "ميرتس" الشريك في الإئتلاف الحكومي الذي يترأسه "نفتالي بينت" كرئيس لحكومة الاحتلال وايضا نائبه "يائير لابيد" وانه باستقالتها يفقد الائتلاف الغالبية داخل الكنيست الصهيوني.

وأضاف مراسلنا انه بعد استقالة غيداء أصبحت هناك تحركات من رأس المعارضه بحزب "الليكود" الذي بدأ بتقدم مشروع اقتراح لحل الكنيست خلال الايام القادمه وتحديدا الاربعاء القادم.

وأشار مراسلنا خضر شاهين، الى ان زعبي ربطت انسحابها عن الائتلاف بتعنت الحكومة حول عدة قضايا منها استمرار الاستيطان واقتحامات الاقصى والشيخ جراح واوضاع فلسطينيي 48.

وقالت زعبي في رسالة وجهتها الى رئيس وزراء كيان الاحتلال نفتالي بينيت انها تعلن انسحابها عن الائتلاف بسبب تعنت الحكومة حول العديد من القضايا العربية منها استمرار الاستيطان وموضوع الاقصى والشيخ جراح واوضاع عرب ثمانية واربعين وقالت وسائل اعلام اسرائيلية ان انسحاب ريناوي زعبي سوف يؤدي الى سقوط الحكومة وان الائتلاف الذي يقوده بنت اصبح ممفتتا والحكومة في حكم الساقط. هذا ويعاني كيان الاحتلال من ازمة سياسية كبيرة واختلافات ادخلية بين الاحزاب والمكونات.