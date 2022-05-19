العامودي: الصحفيون الشهداء ضحوا من أجل بقاء صوت الأقصى والمقاومة مدويا

العالم- فلسطين

وقال العامودي في ذكرى استشهاد الصحفي بإذاعة صوت الأقصى الشهيد يوسف أبو حسين: إننا نواكب نضال شعبنا في الضفة والقدس وهذه المعركة المحتدمة على المقدسات وما يخطط له الاحتلال بما يسمى "يوم القدس"، ونتحدى العدو بالمقاومة والإعلام الفلسطيني الحر، مشيرا إلى أن صوت الأقصى يتفوق على الأوهام الصهيونية ومشاريع تصفية القضية.

وأشار إلى أن ذكرى استشهاد الصحفي يوسف أبو حسين تتزامن مع اغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، مشددا إلى أن الصحفيين الشهداء ضحوا من أجل أن يبقى صوت الأقصى والمقاومة مدويا، وأدوا رسالتهم بكل أمانة.

وشدد العامودي على أن صوت الأقصى سيبقى صوت الحرية والحقيقة والعودة والمقاومة وأعلى من صوت الاحتلال والقتل والدمار الذي يتسبب به، مشيدا بالشهيد يوسف أبو حسين "الذي ترك لنا إرثا عظيما، وسنحافظ على الأمانة التي استشهد من أجلها".

ودعا وسائل الإعلام وجماهير الشعب الفلسطيني للدفاع عن المقدسات الفلسطينية، مؤكدا أن حركة حماس ووسائلها الإعلامية ستبقى صوت الشعب الفلسطيني ومقاومته، وستنقل نضالنا ومقاومتنا حتى يسقط الاحتلال.