رئيسي: العلاقات البناءة بين دولة الجوار أكثر العناصر تأثيرا لتعزيز الأمن الإقليمي

العالم - إيران

وأوضح الرئيس إبراهيم رئيسي اليوم الخميس لدى استقباله شاهين مصطفى أوف نائب رئيس الوزراء الأذربيجاني أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ترحب بتطوير مستوي الشراکة الثنائية مع جمهورية أذربيجان سياسيا وثقافيا و تجاريا.

وقال: تنفيذ کامل الاتفاقيات المبرمة بين طهران وباکو في شتي المجالات کالاقتصاد والنقل بحاجة إلى اتخاذ الخطوات العملية من قبل دولة أذربيجان.



وأشار رئيسي إلى العلاقات التاريخية المتجذرة يبن البلدين قائلا: إيران و‌أذربيجان لديهما أواصر وثيقة ومتقاربة ثقافيا ودينيا ويجب عدم السماح للمساس بهذه المناسبات الودية بين البلدين لأي عامل ثالث.



وصرح الرئيس الإيراني أن الولايات المتحدة الأميرکية و الکيان الصهيوني ليسا صديقي ومشفقي البلدان الإقليمية والعالمية وقال: العلاقات البناءة بين دول الجوار خاصة إيران وأذربيجان أکبر العوامل لإرساء الأمن و الاستقرار في المنطقة.



بدوره أشار نائب رئيس وزراء أذربيجان في هذا اللقاء إلى اللقاء الذي جرى بين الرئيسين الإيراني والأذربيجاني في عشق أباد قائلا: لقاء سيادتکم مع السيد علييف في العاصمة عشق أباد تاريخي وصفحة جديدة في مسار العلاقات الثنائية بين البلدين.



وأکد نائب رئيس وزراء أذربيجان أن بلاده تلح علي تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين البلدين قائلا: تقدمت العلاقات الثنائية بين إيران وأذربيجان في کافة القطاعات والمجالات.