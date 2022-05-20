الأشد حتى الآن.. تحذير من موجة غبار كثيفة تضرب كافة مدن العراق

العالم - العراق

وقال عطية في منشور له على التواصل الاجتماعي: "ربما تكون الاشد حتى الان، تحذيرات من موجة غبار واسعة الانتشار ستتعرض لها اغلب مدن البلاد بشدة متفاوته ناتجه من تطرف درجة الحرارة السطحية بسبب تقدم كتلة هوائية معتدلة تولد فروقات حرارية سطحية ونشاط عالي للرياح تسبقها موجة غبار ، محدودة".

وبين عطية ان تفاصيل الموجة هو كالآتي:

1. فجر او صباح يوم الجمعة تتشكل موجة محلية من الغبار متوسطة الشدة، مصاحبة لنشاط رياح سطحية شمالية غربية، تبدأ من شمال غرب الانبار وتؤثر خلال تقدمها نهارا في اجواء الرمادي ووسط وغرب بغداد وتتجه نحو مدينة النجف ثم مدن الفرات الاوسط والجنوب خلال مساء وليل الجمعة/ السبت، وتخف شدة الغبار خلال ساعات ليل الجمعة.. ويعود الغبار خلال نهار يوم السبت لكن اقل شدة وفي مناطق متفرقة.

2. خلال مساء الاحد تنطلق موجة من الغبار الكثيف من شرق سوريا ثم تتجه نحو نينوى وشمال الانبار فجر وصباح الاثنين ثم باقي مدن البلاد خلال نهار يوم الاثنين حيث تزداد شدته وكثافته وتاثيرة كثيرا في وسط وشمال البلاد والفرات الاوسط.

3. يستمر الغبار عالقا في الاجواء خلال يوم الثلاثاء مع هدوء نسبي للرياح حسب التوقعات الاولية.

4. مدن البصرة وميسان وواسط ودهوك تاثرها بالغبار يكون اقل شدة حتى الان او ستتاثر بالغبار مساء الاثنين، والتغيير وارد.

ودعا الخبير الجوي إلى اخذ الاحتياطات اللازمة خلال الايام المذكورة اعلاه من قبل الموسسات الحكومية والمواطنين، ولا يفضل السفر الا للضرورة .