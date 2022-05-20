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اليمن.. 107 خروقات لقوى العدوان للهدنة خلال 24 ساعة

اليمن.. 107 خروقات لقوى العدوان للهدنة خلال 24 ساعة
الجمعة ٢٠ مايو ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٠ بتوقيت غرينتش

أعلنت مصادر يمنية أن قوى التحالف السعودي الاماراتي ومرتزقتها ارتكبت 107 خروقات للهدنة الإنسانية والعسكرية، في عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

العالم - اليمن

وأوضح مصدر عسكري يمني لوكالة سبأ أن خروقات العدوان تمثلت في غارتين على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في منطقة مالح بمديرية ناطع محافظة البيضاء، و49 عملية تحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي في أجواء محافظات مأرب، تعز، حجة، الجوف، صعدة، صنعاء، الضالع والبيضاء.

وأكد المصدر أن مرتزقة العدوان استحدثوا تحصينات قتالية حول مدينة مأرب ورأس التبة الخضراء في مديرية مريس بمحافظة الضالع.

ولفت المصدر إلى أنه تم تسجيل عشرة خروقات بقصف مدفعي، حيث استهدف مرتزقة العدوان بقصف مدفعي مواقع الجيش واللجان في بني حسن بحجة، والمدافن والملاحيظ بصعدة، ومنطقة وبنان بمديرية مريس بالضالع، ووادي جارة والعمود بجيزان.

وأشار المصدر إلى تسجيل 45 خرقا بإطلاق نار على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات مأرب، تعز، حجة، صعدة، الضالع وجبهات الحدود.

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