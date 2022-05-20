صحيفة ألمانية: أزمة تنذر بانكماش اقتصادي في ألمانيا

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وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة Handelsblatt الألمانية، وعرضت من خلاله دراسة أجرتها غرفة التجارة والصناعة الألمانية، وشاركت فيها 25000 شركة. اتضح أنه على خلفية الأزمة الأوكرانية، تتوقع ثلث الشركات تدهورا وشيكا في الوضع الاقتصادي، ويعتمد 19% فقط على التغييرات الإيجابية.

وعلق مارتن وانسليبن، الرئيس التنفيذي لاتحاد غرف التجارة والصناعة الألمانية، على النتائج قائلا: "حتى الآن، لم نشهد سوى مثل هذا الانكماش في الصناعة خلال الأزمة المالية والإغلاق الأول في عام 2020".

وأضاف المنشور أن تداعيات الأحداث في أوكرانيا تتطور إلى أزمة هيكلية ستستمر لسنوات، وقد يكون الانكماش الاقتصادي "ينذر بسوء" بشكل خاص.

هذا وتواجه ألمانيا، مثل الدول الغربية الأخرى، مشاكل اقتصادية حادة - ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة التضخم - بسبب فرض عقوبات على روسيا بعد بدء عملية خاصة لنزع السلاح من أوكرانيا. وأثرت الإجراءات بشكل أساسي على القطاع المالي وتوريد منتجات التكنولوجيا الفائقة.